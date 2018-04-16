نتانياهو يشيد بالضربات الأمريكية في سوريا

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو امس الأحد بالضربات التي قادتها الولايات المتحدة على أهداف سورية السبت، وحذر من أن وجود إيران هناك يشكل خطراً على سوريا.

ونفذت قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية ضربات جوية على سوريا خلال الليل بعد مزاعم عن هجوم بغاز سام أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص الأسبوع الماضي، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مُستعد لمواصلة الرد إلى أن تكف الحكومة السورية عن استخدام الأسلحة الكيماوية.