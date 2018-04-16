نتانياهو يشيد بالضربات الأمريكية في سوريا

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو امس الأحد بالضربات التي قادتها الولايات المتحدة على أهداف سورية السبت، وحذر من أن وجود إيران هناك يشكل خطراً على سوريا.
ونفذت قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية ضربات جوية على سوريا خلال الليل بعد مزاعم عن هجوم بغاز سام أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص الأسبوع الماضي، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مُستعد لمواصلة الرد إلى أن تكف الحكومة السورية عن استخدام الأسلحة الكيماوية.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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